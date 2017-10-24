吴晓光：中国完全具备研发设计中大型航母能力

（联合早报网讯）中共十九大代表、中船重工701研究所国家航母工程副总设计师吴晓光今天（24日）受询时表示，中国已完全具备研发设计中大型航母能力。

据中新社报道，中共十九大24日在北京闭幕。大会闭幕会后，十九大首次设立的“党代表通道”第三次开启，吴晓光出席上述活动接受中外媒体采访。

吴晓光介绍说，中船重工701研究所被誉为战舰的摇篮，中国海军的航空母舰、驱逐舰、护卫舰和常规动力潜艇都来源于这个所的设计。

吴晓光称，十八大以来，中国在舰船装备尤其是在舰船科技领域取得了非常巨大的发展和成就。

以航空母舰为例，吴晓光指出，这是一个十分庞大和复杂的巨系统工程，可以说是武器装备领域里面“皇冠上最耀眼的明珠”。除了有非常精细的设计之外，每一块特种钢材的制造，大型主战舰的铸造，还有每一台机电设备、电子设备、特种装备的研制以及装备，在它上面的飞机、导弹、火炮、鱼雷等，都是中国人自己干出来的。

吴晓光说：“可以说，今天我们已经完全具备了自己研发设计中大型航空母舰和大型驱逐舰的能力。”

对于外界一些疑问，吴晓光回应称：“大家都在说海军舰艇最近几年像下饺子一样下水，但是我可以告诉大家，由于前期欠账太多了，现在还有一些非常老旧的装备在超期服役。”

谈到自己所在的单位701所，吴晓光说，该所设计师团队的平均年龄只有37岁，其中73%都是中共党员。相信这一代人不但在未来的海军装备方面会有长足飞跃的发展，就是舰船科技也会有长足进步和发展。

吴晓光说：“我也非常有信心，能够在不远的将来，使我们的舰船科技水平走在世界舰船行业的前列。”

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