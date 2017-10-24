中华民国被爆在柏林双十节酒会被译成“一个民主实体”

（联合早报网讯）国民党立委杨镇浯今天（24日）在台湾立法院亮出台驻德代表谢志伟于柏林办双十节酒会照片，指其中红布条上的中文明明是“庆祝中华民国106年国庆酒庆”，但德文却漏掉中华民国，翻成中文变成“庆祝一个民主实体的106岁生日”，质问这是什么“神翻译”？

据联合新闻网报道，杨镇浯是在行政院长赖清德今天上午赴立法院备询时，提出上述质疑。赖清德对此回应说，应该要把中华民国国名写出来。

据报道，杨镇浯一开始先问赖清德是否发现上述红布条上少了什么？赖清德尴尬回应说：“委员，我看不懂德文”。

杨镇浯接着说，他也看不懂德文，还特别去请教德国教授，结果发现红布条上的德文竟然把自动把“中华民国”下架，原本的“庆祝中华民国106年国庆酒庆”变成“庆祝一个民主实体的106岁生日”。

杨镇浯质问说，一个看不懂中文的德国人看到这个布条，会知道是谁在庆祝生日吗？这是一种猜谜游戏吗？

赖清德则表示，他会去了解状况。

杨镇浯也拿出2013年马英九政府时驻德代表处的投影照片，当时的德文写着“中华民国（台湾）102年国庆节”。此外，在陈水扁政府时期（2007年），当时的驻德代表尤清主持的国庆酒会，布幕上也是大大写着德文的“中华民国（台湾）”。

杨镇浯表示，除了谢志伟外，没有这种不写出国家名称的神翻译。

免费试阅14天