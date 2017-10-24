中国工信部：到2020年环保装备制造业产值达万亿元

（联合早报网讯）据中国工信部网站消息，工信部日前发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》，指到2020年，环保装备制造业产值达到1万亿元（人民币，下同，2054.14亿新元)。

据中通社今天（24日）报道，《意见》提出了环保装备制造业的工作目标。到2020年，环保装备制造业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。

先进环保技术装备的有效供给能力也将显着提高，市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争力明显增强。

此外，产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育10家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到1万亿元。

《意见》也从五个方面对环保装备制造业提出了发展的重点方向：强化技术研发协同化创新发展；推进生产智能化绿色化转型发展；推动产品多元化品牌化提升发展；引导行业差异化集聚化融合发展，以及鼓励企业国际化开放发展。

《意见》透露，环保装备制造业发展的重点领域分别是：大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备。

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