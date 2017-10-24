路透调查：中国今年GDP增速料升至6.8% 但明年料放缓至6.4%

（联合早报网讯）路透调查显示，中国2017年经济增长率料为6.8%，高于政府目标，且为七年来首次加速。目前中国政府正在设法兼顾控制债务及楼市风险，同时又不致打击经济增长。

据路透社今天（24日）报道，尽管如此，上述调查也显示，随着楼市降温及降低债务风险措施料将加大力度，2018年中国经济增速料放缓至6.4%。此项调查共有超过65位经济分析师受访。

中国地产投资及建设料将减速，因更多城市寻求抑制房价上涨。与此同时，中国政府整顿高风险放贷的行动，推升了借贷成本；整治污染政策则令一些制造业者受创。

调查结果显示，中国2017年第四季经济同比增速料放缓至6.7%，但全年增速料为6.8%。

中国2016年经济增长率放缓至6.7%，创26年低位。自2011年以来，增速已逐年下滑。

中国7-9月国内生产总值(GDP)同比增长6.8%，低于第二季的6.9%。

报道引述美银美林分析师团队在一份研究报告中称，“由于整体经济成长率仍高于6.5%左右的政府目标，我们预期决策者将维持偏紧的立场”“展望未来，我们预期成长将转弱，主要是在投资方面，因金融条件趋紧的影响开始浮现。”

报道指出，对于今年及2018年的预估都比7月时的调查结果来得乐观。

中国经济今年力抗明显放缓的预期。分析师表示，这是因为全球对中国制产品的需求改善，政府基础建设支出不断，且出厂价格大涨拉升企业获利。

中国国家主席习近平在中共十九大开幕致词时表示，中国将会深化经济及金融改革，并进一步对外资开放市场，因中国正期望从高速增长转型为高质量增长。

分析师目前正等待年度中央经济工作会议召开，以了解2018年的成长目标及政策提案。该会议通常是在12月举行。

美银美林预计，中国将维持2018年经济增速目标在6.5%左右。

路透调查显示，分析师认为中国央行将维持基准贷款利率在4.35%不变至少到2019年第二季。

他们已经推后了对下调存款准备金率时点的预测。

另一方面，中国央行料将在2018年第二季全面下调存准率50个基点至16.5%，7月调查时的预估为明年第一季降准50个基点。

中国央行9月末决定对普惠金融实施定向降准政策，这一措施将从2018年起实施。

分析师预计中国2017年消费者通胀年率从去年的2%降至1.6%，原因是食品通胀疲弱。但调查显示，通胀率料在2018年升至2.2%。

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