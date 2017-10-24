六年多来最低 中国大幅减少朝鲜铁矿石和铅精矿进口

（联合早报网讯）中国海关总署今天（24日）公布的数据显示，自联合国对朝鲜的最新制裁生效以来，中国从该国进口的铁矿石和铅精矿降至六年多来最低，煤炭进口也急剧减少。

据路透社报道，中国9月进口朝鲜铅矿石和铅精矿总量仅为1321吨，价值118万美元（160.68万新元），数量较上年同期大幅减少84%，路透记录显示为2010年1月以来最低。

铁矿石进口则大减98%至3035吨，价值约为5.5万美元，路透记录显示为2011年1月以来单月最低进口量。

中国从朝鲜进口的煤炭为51万1619吨，价值约为4400万美元，数量较上年同期减少71.6%。

该数据代表的是联合国制裁9月5日生效前被允许通过海关的最终出货量。联合国禁止朝鲜出口煤炭、铁矿石、铅、铅矿石、及海产等产品。

上周公布的数字显示，中国和朝鲜之间的贸易额总计为4.12亿美元，创4月以来最低。

联合国安理会一致通过对朝鲜的新制裁措施。这些制裁于9月生效，但中国自8月15日起就执行了这些新制裁，因美国扩大对中国施压以遏制朝鲜的导弹项目。

由于担心无法取得货款，中国石油集团6月底停止对朝鲜贩售汽油及柴油，此后汽柴油的出货保持在低档。熟知内情的消息人士称，这些措施仍在实施当中。

此外，汽油出口也创下2016年1月以来新低；柴油销售则创5月以来最低。

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