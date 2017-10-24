受害人趋年轻、多为内地生 香港首三季电话骗案涉款近2亿

（联合早报网讯）电话骗案日益猖獗，香港警方今年首三季接获716宗举报，平均每日逾2.6宗，损失金额达1.98亿元（港元，下同，3500万新元），按年增28.1%。此外，受害人有年轻化趋势，30岁或以下占半数，主要是在港读大学的内地生。

据中通社今天（24日）报道，警方的数字显示，今年首九个月共录得716宗电话骗案，虽然比去年同期的732宗略少，但成功行骗数字则由419宗升至587宗。损失金额则上升28%至1.98亿元；受骗比率更由57.2%，激增近25个百分点至82%。

在多种电话骗案手法中，“假冒官员”仍是主要手法，今年首9个月录得400多宗，大部分受害人都是30岁以下。

警方反诈骗协调中心发现，电话骗案骗徒近日专攻年轻人，受害人年纪最小为14岁的中学生，也不乏香港本地大学生及内地生，最高被骗金额接近30万元，有受害人被骗后熔掉家中金器套取现金再汇款。

警方指出，9月开学后，涉及内地大学生遇电话骗案有回升迹象。单在本月9至15日，便有11宗“假冒官员”骗案，九宗涉及内地生、两宗为香港本地生，被骗6000至8万元不等。警方表示，会与各大专院校合作，加强防骗宣传。

警方反诈骗协调中心至今成立三个月，共接获290宗骗案转介，涉额6亿元。该中心与金融机构成功拦截其中64笔骗款，合共7800万元，内地银行也协助拦截180万元骗款。

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