中国著名越剧表演艺术家傅全香在沪逝世

（联合早报网讯）中国著名越剧表演艺术家、越剧“傅派”艺术创始人傅全香今天（24日）在上海华东医院因病逝世，享年94岁。

据中新社报道，傅全香是中国国家级非物质文化遗产传承人，曾被授予“国家级非物质文化遗产项目越剧代表性传承人”称号、“上海白玉兰戏剧奖终身成就奖”等。

据报道，1947年夏，为反对旧戏班制度、筹建剧场和戏校，傅全香与袁雪芬、尹桂芳、筱丹桂、范瑞娟、徐玉兰、竺水招、张桂凤、徐天红、吴小楼十人联合义演《山河恋》轰动上海，“越剧十姐妹”因此得名。这些艺术家在越剧中堪称曲艺宗师，傅全香、徐玉兰、王文娟等人更是开创了新的越剧流派。

傅全香是“越剧十姐妹”最后一名离世的。

傅全香学生、上海市非遗越剧传承人陈颖受访时表示：“老师把越剧看作是比生命还要重要的东西，如今她离开了我们，越剧界少了一位德高望重的老艺术家。”

陈颖也说：“在老师与病魔抗争期间，每逢我们去看望她，她总是关心大家最近的学习怎么样，到哪里演出。在学生眼中，她既是严师，又是慈母。老师希望我们将越剧好好传承下去。作为学生，我们会将从傅老师那里学到的东西，继续发扬下去。”

回顾傅全香的一生，1933年，她进入四季春科班学艺，工花旦，后于1936年秋首次进入上海，演出于老闸大戏院。1940年，傅全香在新戏《恒娘》中扮演恒娘而声誉鹊起。

傅全香唱腔上嗓音明亮、音色甜美、音域宽广、润腔华彩。她的表演则富于激情，以“花衫”戏见长，善用强烈的外部动作来表现人物内心感情，擅长塑造具有强烈反抗精神的悲剧妇女形象，形成了独树一帜的“傅派”表演艺术。

其代表作有《梁山伯与祝英台》《情探》《孔雀东南飞》《李娃传》《江姐》等。

据悉，傅全香遗体告别仪式定于2017年11月1日上午10时，在上海龙华殡仪馆大厅举行。

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