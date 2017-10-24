台男子跳楼压死菜贩 妻儿遭判赔520万定谳

（联合早报网讯）台湾南投县一名林姓男子跳楼轻生，压死路旁陈姓女菜贩。台湾高等法院台中分院（台中高分院）二审判决林男妻儿应赔偿陈夫及其子女共520万元（新台币，下同，23.4万新元）。台湾最高法院今天（24日）维持二审判决，驳回上诉，全案定谳。据悉，这也是台湾首宗自杀后判赔的案件。

据中通社报道，台中高分院判决书指，2016年4月间，林男攀爬至住处顶楼七楼后，跨墙至隔壁顶楼跳楼自杀，过程中重压在楼下路旁的陈姓女菜贩，两人均伤重不治。

案发后，陈姓女菜贩的丈夫与五名子女，向林男妻子与三名儿子提起民事求偿。陈夫向法院主张，与妻子结缡50年，每天都接送妻子到案发地点卖菜，突遭逢丧妻之痛，五名子女顿失慈母、悲痛万分，求偿精神慰抚金650万元。

林男遗孀则主张，丈夫长期受精神疾病所苦，案发时受妄想症发作而失去理性判断能力。况且若非陈姓女菜贩违规摆摊，也不至于发生憾事。

法院承审合议庭认为，林男生前就诊的疗养院无法确认他轻生与妄想症有直接关系。此外，林男执意攀爬至住处七楼，又翻墙至隔壁后才跳楼，有回避自家的意图，认定林男当时对外界事物仍有相当判断能力，并非完全无意识能力。

合议庭称，林男住处外长期有人摆摊，可预知跳楼后很可能造成他人伤亡，认定林男跳楼与陈姓女菜贩之死有因果关系，应负起赔偿责任。

判决指，林男的妻儿并未声请抛弃继承，应于继承林男遗产范围内负损害赔偿责任。合议庭审酌双方身份和经济能力，判决林男妻儿赔偿陈姓女菜贩丈夫120万元，另赔偿陈女五名子女各80万元，计520万元。

案经上诉，台湾最高法院今天驳回上诉，维持台中高分院二审判决，全案就此确定。

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