学者：对新时代外交的阐述是中共党章修改一大特色

（联合早报网讯）中共确定修改党章，将总书记习近平过去五年在经济、军队、党建、外交等多个领域所提出的一系列治国理政内容都写进党章。

受访的中国学者分析，习近平新时代中国特色社会主义思想（简称“习思想”）的一大特色，是其中对外交理念的阐述，这与习近平中国要实现“强起来”的“伟大飞跃”有关——除了要建设自身实力，中国也要成为国际上有地位、有影响力的强国。

今天闭幕的中共十九大审议通过党章修正案，同意在党章中明确实现“两个一百年”奋斗目标，以及实现中华民族伟大复兴的中国梦的目标。

大会提出把习思想当中，对文化、经济发展、社会治理、军队、党建、外交等领域的阐述写入党章。

这包括：促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展；发挥市场在资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用、推进供给侧结构性改革；加强和创新社会治理、牢牢掌握意识形态工作领导权；以及贯彻习近平强军思想，建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的军队等内容。

此外，针对备受普通民众认可的反腐工作，大会决定，把全面从严治党、深入推进反腐败斗争等要求写入党章。大会也认为，“中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征”，是中国特色社会主义的“最大优势”，因此“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”这一政治原则也写入党章。

修改后的党章，也写入构建人类命运共同体，遵循共商共建共享原则，推进“一带一路”建设等内容。

北京交通大学马克思主义学院院长韩振峰接受《联合早报》访问时说，“毛邓三科”等历代中共指导思想主要侧重国内发展。相比之下，习思想在外交理论上着墨，多于前几个指导思想。

他说：“毛泽东和邓小平分别解决了中国站起来、富起来的问题，而习近平要解决的是中国强起来的问题，不仅在国内各种领域要强起来，在国际上也要有中国的声音，让中国智慧影响世界。”

北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水则补充，这并不是指早前的指导思想就没有国际视野，邓小平就曾对国际形势作出判断，提出中国要韬光养晦。但进入时代，中国现在应该主动出击，拥有更多展示实力的机会。

新通过的党章修正案包含大量具体内容，对此，韩振峰解释，将这些核心要点写入党章，能为党员指引道路，有利于在未来将理论落实到实践中。

独立时评人陈杰人则点评：“从过去的思想纲领，到现在的行动指南，表明中共可能更在乎创立看得见、摸得着的政绩，来维护它执政的合法性。”

不过，陈杰人认为，党章还是应该从理论高度，更多地体现政治伦理、标准和理想。“如果在党章过多加入政策性内容，可能导致部分党员产生疑惑。”（《联合早报》北京特派员林子恒报道）

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