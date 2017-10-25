北京房价出现同比下滑 新房和二手房价全面停涨

（联合早报网讯）北京的房价不仅出现了环比下滑的局面，上个月北京大户型新房价格甚至出现了近年来的首次同比下滑，也就是说这些房价已经低过了一年前。

据北京青年报报道，昨天，国家统计局北京调查总队公布的9月份北京住宅销售价格指数显示，上个月北京的新房、二手房价格较8月份全面停涨，而且除了90平方米及以下小户型新房价格与8月份持平没有下跌外，其余户型的新房价格以及所有户型的二手房价格较8月份全部下跌。

整体而言，二手房价格回落速度快于新房。其中新建商品住宅中，上个月的90平方米及以下小户型价格较8月份持平，90至144平方米中户型价格较8月份下滑0.4%，144平方米以上大户型价格较8月份下滑0.1%。而二手房价格则是较8月份全面下滑，其中90平方米及以下小户型价格较8月份下滑0.7%，90至144平方米中户型以及144平方米以上大户型价格均较8月份下滑0.5%。

除了环比下滑外，上个月北京144平方米以上大户型新建商品住宅价格甚至出现了较去年同期下滑的情况，这在近年来还都未曾出现过。除此之外，其他户型新房和所有户型二手房的价格虽然同比仍然上涨，但涨幅也明显回落，显示出因城施策的调控成效明显。数据显示，上个月的新建商品住宅中，90平方米及以下小户型以及90至144平方米中户型价格均较去年同期上涨1.2%，而144平方米以上大户型价格则较去年同期下滑0.5%。二手住宅方面，上个月90平方米及以下小户型价格较去年同期上涨1.4%，90至144平方米中户型价格较去年同期上涨1.0%，144平方米以上大户型价格较去年同期上涨2.1%。

另外根据北京市统计局发布的数据显示，今年前三季度北京市商品房销售面积为564.8万平方米，同比下降49.2%。其中，住宅销售面积为370.7万平方米，下降42.9%；写字楼为83.1万平方米，下降72.8%；商业、非公益用房及其他为111万平方米，下降29.5%。

同时，今年前三季度北京商品房新开工面积同比下降35.2%。其中住宅新开工面积下降29.3%；写字楼下降31.3%；商业、非公益用房及其他下降42.9%。全市商品房竣工面积同比下降46.2%。其中，住宅竣工面积下降54.9%；写字楼下降31.8%；商业、非公益用房及其他为206.5万平方米，下降39.1%。

在商品房新开工、竣工面积全面回落的同时，今年前三季度北京市保障性住房施工面积则同比增长了2%，占新建商品房施工面积的33%，同比提高3.2个百分点。全市保障房销售面积126.9万平方米，增长19.2%，占比为22.5%，同比提高12.9个百分点。

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