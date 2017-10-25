特斯拉今年校招在京沪川粤四地启动 进一步融入中国市场

（联合早报网讯）美国电动车企业特斯拉近日在中国多地开启了新一轮校园招聘工作。

据澎湃新闻报道，10月23日晚，特斯拉在上海对外经贸大学举办了一场宣讲会。有媒体援引特斯拉一位招聘人员的说法称，今年特斯拉在中国的招聘总岗位数接近500人。

但特斯拉中国相关负责人向澎湃新闻记者否认了上述说法，称该数据完全不准确，可能来自于招聘人员的口误。该负责人表示，具体招聘人数还要取决于明年特斯拉在中国大陆新增的店铺数量。

特斯拉官网信息显示，特斯拉目前开放的校招岗位分为销售相关、售后相关、G&A相关、Engineer&IT相关、实习职位等几大类，主要面向北京、上海、广州、深圳四大一线城市，以及杭州、天津、重庆、南京、西安等二线城市。

据了解，今年特斯拉校招的宣讲会选取了北京工商大学、上海对外经贸大学、四川师范大学、广东外语外贸大学四所高校进行。从高校类型上来看，多为贸易类大学，而并没有选在同济、清华等以汽车工程见长的理工类高校。业内人士分析认为，尽管特斯拉并没有披露各岗位的招聘人数，但可以推测此轮校招以营销、市场、售后类需求为主。

除此之外，澎湃新闻还在“特斯拉招聘”的微信平台上看到，截至今年8月29日，特斯拉有105个岗位面向社会招揽人才。在“热门和最新”一类的26个岗位中，涵盖各类项目经理、销售项目专员、培训讲师等。另外，还有销售相关的岗位8个、售后相关岗位18个、G&A相关28个、Engineer&IT相关9个，以及实习职位16个。

特斯拉相关人士向澎湃新闻记者表示，特斯拉入华以来一直在滚动招聘，随着国内体验店和服务中心数量的不断增多，对于产品营销、服务支持、IT方面的人才需求也与日俱增。

可见的是，自从2014年进入中国以来，特斯拉打开中国市场的速度不断加快。

数据显示，2016年特斯拉在中国的体验店数量相比2015年翻了一番。截至目前，特斯拉在中国已拥有33家直营体验中心与50家服务和钣喷中心。

10月23日，特斯拉中国对外表示，特斯拉全球最大的超级充电站在上海浦东新区丁香国际商业中心落成，该充电站可同时容纳50辆特斯拉充电。这一超级充电站刷新了五个月前在北京建成的亚洲最大超级充电站的纪录。

同时特斯拉也在为更好地融入中国市场做出更多尝试。

10月16日，特斯拉宣布将向中国大陆市场投放符合“新国标”（GB/T20234-2015）充电接口的Model S和Model X车型。特斯拉会对新车型的车身进行细微调整，以适应充电接口的改变。而针对已经购买了Model S或者Model X车型的车主，特斯拉也会免费发放去年年底发布的那款“新国标”充电适配器。

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