美前亚太助卿罗素：美国绝不会牺牲台湾

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文昨天接见美国前亚太助理国务卿罗素（Daniel Russel），除了肯定、感谢罗素过去对台湾的支持及协助建立台美合作基础的贡献，并期盼罗素持续提供宝贵意见，增进交流机会，共同为促进区域和平、稳定、安全而努力。

据联合新闻网报道，蔡英文原定在上午接见罗素后，还有两个接见行程，但因接见罗素时间超出预定时间，改由副总统陈建仁代为接见。由于特朗普近期将有亚洲行，且罗素卸任后协助成立“亚洲协会政策研究院”智库，一般认为蔡英文与罗素长谈，势必就亚洲区域议题深入交换意见。

针对美国总统特朗普的亚洲之行，美国白宫资深官员日前也对外说明强调，美中签第四公报的谣言没有根据，罗素昨天下午应邀演讲时也表示，美台关系不断成长且进化，美国白宫和台湾总统府都已易主，唯一不变的是美国人民和台湾人民之间稳固的友谊，还有美国基于台湾关系法和三个联合公报的美国政策。

罗素说，美国一直都依循台湾关系法，在推动各种双边关系时是基于美国的一中政策，同时美国也坚定承诺不会为改善美中关系而牺牲台湾。

罗素指出，台湾为了加入“跨太平洋伙伴协定”（TPP）进行了许多协调跟努力，在此过程中也提升了自身的贸易和法规标准，虽然特朗普政府在今年初退出TPP，但蔡政府所推动的法规和贸易改革让台湾站在更好的起跑点，能够去追求自由贸易协定的签订，透过美台贸易暨投资架构协定（TIFA）来解决美台之间悬而未决的贸易议题，此时就显得重要。

蔡英文在前年宣布参选总统后访问华府期间，曾在罗素陪同下与美方高层会面，建立良好互动。

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