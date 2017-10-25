共享单车行业首起并购：永安行子公司收购哈罗单车

（联合早报网讯）中国共享单车行业首起并购案诞生。

据澎湃新闻报道，10月24日晚间， 常州永安公共自行车系统股份有限公司在官网披露，该公司的参股公司江苏永安行低碳科技有限公司（以下简称“低碳科技”），与上海钧正网络科技有限公司（以下简称“钧正科技”）签署了协议，约定低碳科技受让上海钧正网络科技有限公司100%股权，未来低碳科技与钧正科技双方业务将进行合并。

上海钧正网络科技有限公司是一家主要经营共享单车业务的公司，经营品牌为哈罗单车。

永安行称，本次交易完成后，将进一步增强低碳科技在共享单车业务的市场竞争力。

永安行成立于2010年，今年才刚刚上市，因其有少量共享单车业务，因此被称之为“共享单车第一股”。实际上，永安行的核心业务是公共自行车系统生产运营，共享单车项目占永安行的营收比重其实非常低。招股书显示，永安行业务模式主要包括公共自行车系统销售、公共自行车系统运营服务、用户付费共享单车、骑旅业务四种。2016年上述四项业务的收入分别为2.39亿元、5.33亿元、36.8万元和96.5万元，占总营收的比重分别为30.9%、68.9% 、0.05%和0.12%。

官网资料显示，哈罗单车去年9月创立，运营“Hellobike”共享单车品牌。今年7月，宣布入驻城市突破100座，9月宣布注册用户突破3000万。

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