贾跃亭旧部陆续离开 乐视网或再迎一系列调整

（联合早报网讯）日前，有消息称，乐视网CEO梁军已提交辞呈。在乐视网从贾跃亭时代向孙宏斌时代的过渡时期，梁军曾被寄予厚望。而被梁军委以重任的任冠军等贾跃亭的旧部，也一并被传出将离职。

据证券日报报道，不过，记者获悉，目前梁军和任冠军均未正式离开。有接近乐视网的人士向记者透露：“乐视网高层一系列人事变动的正式任命或在‘双11’之后才会发布，接下来乐视网还将迎来一系列调整，包括注资及新的投资人。”

10月24日，《证券日报》记者就此消息向乐视网方面求证，公司相关负责人称：“一切以公告为准。”

实际上，梁军本人已经对外表示，目前正在休养调整阶段。

记者也从知情人士处获悉，梁军和任冠军很早就开始了休假。不过，乐视网方面对此消息一直没有正式回应。

对于孙宏斌和梁军分道扬镳的原因，外界猜测纷纷。有业内人士称，双方分开或是因为理念不合，而性格问题亦或让双方早已心生嫌隙。

但不可否认的是，在乐视网由贾跃亭时代向孙宏斌时代的过渡时期，梁军成为稳定乐视上市体系大局的关键人物。

借助梁军的影响力，孙宏斌顺利入主乐视上市体系，并实控董事会、对其组织架构和人事进行了重新调整，形成了现在的新乐视。

在今年7月份贾跃亭宣布卸任乐视网董事长、退出乐视网董事会后，孙宏斌、梁军和乐视影业董事长张昭进入乐视网董事会，形成新乐视的“三驾马车”。除梁军接任CEO之外，孙宏斌任董事长，张昭统管乐视网内容，负责日常运营。

今年8月15日，乐视网迎来了历史上的新时刻：梁军连发多封内部邮件，任命袁斌、刘淑青、谢海楠等数位高管，融创系在人事架构和业务体系上完成实控。

其中，刘淑青作为融创系的代表，继以独董身份入主乐视网董事会后，又被任命为高级副总裁，负责全面统筹乐视网及上市公司体系人力资源、法务、财务及行政管理工作，把握乐视网关键指标。而新乐视的顶层架构也在此次任命后初步成型。在新乐视的核心高层中，除了张昭、梁军等，其他人员均来自融创系。梁军等乐视“老人”如若离开，剩下少数的几个贾跃亭旧部或也将随之而去。

此外，有消息称，刚刚回归的张志伟或代替梁军，出任乐视网CEO。不过，记者获悉，如若梁军真的离开，刘淑青或是孙宏斌心中顶替其职位的最佳人选。

一位接近乐视网人士向《证券日报》记者透露：“在梁军任CEO期间，实际刘淑青在新乐视内部的地位已经举足轻重，在新乐视内部目前刘淑青才是真正CEO角色，基本所有的核心会议都由刘淑青来主持。”

而在此次大规模人事变动后，乐视网或将再资本层面迎来新一轮变动。

一位接近乐视网人士向《证券日报》记者透露：“一系列人事变动后，新乐视可能会迎来注资。”对于注资金额，有业界人士称：“（对乐视网）注入金额或达百亿元。”

不过该接近乐视网人士透露：“金额与外界传的有出入，不会确实会有新资金进来。”

而如若注资消息属实，此次孙宏斌是引入新投资人还是自己寻觅资金注入，也引发外界猜测。

业内人士称：“目前乐视网虽陷入亏损，但资产还算优质，其在硬件和内容上的生态链被众多企业看好。”此前，360、万达甚至是小米都曾被传出可能会斥巨资收购乐视资产。

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