黄之锋：在狱中因头发长度问题被警告勿煽动他人

（联合早报网讯）早前因2014年冲击政府总部东翼前地案被改判徒刑的黄之锋、罗冠聪，昨获终审法院批准保释等候上诉。黄之锋今早表示，他在狱中体验到囚犯被要求服从上级指令，独立思考被压抑，自己曾在狱中询问能否放宽头发长度限制至1厘米，被惩教人员警告勿煽动他人关注这问题。

据明报报道，黄之锋今早接受商台访问称，在牢狱中深深体会到，监牢是要求服从命令的地方，不容许有个人思想，特别是囚禁少年犯的在壁屋惩教所。黄之锋入狱之初由于未成年，所以被送往羁押14至21岁男少年犯的西贡壁屋惩教所服刑。

壁屋监狱要求囚犯剪陆军装，黄之锋指狱中规定头发只能长6毫米，他曾经问过惩教人员可否放宽规定留1厘米，惩教人员警告他不要邀请其他囚友关注这事件，否则会煽动破坏监狱秩序。

另外，同场的罗冠聪被问到在囚期间最关心哪些社会事件时坦言，人在监狱中会转而关注一些生活琐事，例如下一餐饭吃什么、狱中工作所得薪酬有多少可以用作买零食，因为“这是唯一自己能做决定的事”，罗冠聪指这令自己对外界发生的大事有距离感，但这亦正是一个训练自己坚持关注社会的机会。

黄之锋称，珍惜与囚友聊天的机会，他在成人监狱遇到不同国籍的囚友，有尼日利亚籍囚友主动与他谈一国两制。

两人又都指自己在监狱中花时间沉淀自己，在狱中收到支持者的书信，更加肯定自己在社会运动的付出没有白费。

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