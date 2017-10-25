今年1月至10月来台陆客同比减少35%、陆生少22%

（联合早报网讯）台湾陆委会主委张小月今天赴立法院进行业务报告，张小月指出，今年1月至10月，陆客总入境数与去年同期相比减少35.4%，而106年录取陆生2353名，较去年减少682名，减幅22.5%。不过，两岸贸易方面，今年1月至9月两岸贸易总额达995.1亿美元，较去年同期增加18.9%。

据联合新闻网报道，张小月表示，政府一向支持两岸民间有序交流及正常往来合作，有利两岸关系的良性发展。她说，据统计，今年1月至10月，陆客总入境数与去年同期相比减少35.4%，其中今年8月份入境数成长4.7%，9月份成长3.3%。陆生部分，张小月说，106年录取陆生2353名，较去年减少682名，减幅22.5%。

至于陆资来台方面，她表示，今年1至9月核准102件，投资1.7亿美元，较去年同期减少14件，同期则减少约4200万美元。

张小月说，政府已宣示基于人道考量与人权价值，将中国大陆学生比照外籍生及侨生纳入健保体系，以及进一步评估放宽大陆配偶亲属来台探亲的限制，希望能兼顾两岸家庭亲情需求与陆配期待，营造让陆配、陆生与陆客在台生活、学习与旅游的友善环境，有利两岸人民的善意互动、相互理解与认识。

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