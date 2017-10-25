中国楼市“金九银十”不再，10月住宅成交量或创年内新低

（联合早报网讯）易居研究院24日发布最新研报显示，10月上半月，该机构监测的中国50个典型城市新建商品住宅成交面积为992万平方米，环比9月上半月减少8%，同比减少38%。

据经济参考报报道，从环比来看，50个城市中，有28个城市出现了环比下跌的现象。其中跌幅最大的3个城市为廊坊、宝鸡和张家口，相比9月上半月的市场成交，跌幅分别为81%、58%和56%。从同比来看，有41个城市出现了同比下跌现象。其中跌幅最大的3个城市为张家口、蚌埠和廊坊，同比跌幅分别为92%、88%和87%。

从不同类型城市来看，一二三线城市中，一线城市成交量领跌。10月上半月，一二三线50个典型城市新建商品住宅成交面积环比增幅分别为-13%、-11%和-3%。赖勤分析认为，对于一线城市来说，市场已经出现了降温态势，并且受限于较严的预售证审批，市场成交出现下滑。对于二线城市来说，市场分化较严重，市场成交也出现了下跌。对于三线城市来说，此前市场火爆，现在仍有热度，但成交量小幅下跌。

综合来看，10月份上半月市场交易相比9月份小幅下滑，但相比于去年同期则颇为惨淡，“金九银十”成色不足。目前严厉的楼市调控政策将维持稳定，预计10月份全月市场交易不会有明显起色。

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