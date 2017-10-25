习近平：共同富裕路上一个不能掉队

（联合早报网讯）中共总书记习近平说，中共十九大到二十大的五年，正处在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，第一个百年目标要实现，第二个百年奋斗目标要开篇。他说，中国共产党是世界上最大的政党，“大就要有大的样子”，全面从严治党永远在路上，“不能有任何喘口气、歇歇脚的念头。”

习近平今天中午带领新一届政治局常委与中外记者见面。他发言时说，在刚才召开的十九届一中全会上，全会选举他继续担任中共中央委员会总书记，”这是对我的肯定，更是鞭策和激励。”

他说，中国将在2020年全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个不能少；共同富裕路上，一个不能掉队。

他也强调，全面从严治党永远在路上，不能有任何“喘口气、歇歇脚”的念头，将继续清除一切侵蚀党的健康肌体的病毒，大力营造风清气正的政治生态，以全党的强大正能量在全社会凝聚起推动中国发展进步的磅礴力量。

他也欢迎各位记者朋友到中国“多走走、多看看”，继续关注中共十九大之后中国的发展变化，更加全面地了解和报道中国。他说：“我们不需要更多的溢美之词，我们一贯欢迎客观的介绍和有益的建议，正所谓‘不要人夸颜色好，只留清气满乾坤’。”

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