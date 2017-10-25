台“禁挂五星旗”连署过关 张小月：大陆打压民众有疑虑

（联合早报网讯）对于有民众提案禁止在台湾公开悬挂中国大陆五星旗，台陆委会主委张小月今天（25日）指出，大陆对台在外交及军事上的打压，导致民众对于在台湾悬挂大陆旗帜有相当疑虑。

据联合新闻网报道，民进党立委姚文智今天询问张小月，有民众提案禁止在台湾公开悬挂五星旗，对此如何看待？张小月表示，中国大陆对台在外交及军事上的打压，因此，对于在台湾悬挂中共旗帜，民众是有相当疑虑的。

据报道，继前阵子有网民在国发会“公共政策网路参与平台”发起更改台湾时区为GMT+9的连署活动后，又有民众提案禁止大陆五星旗在台湾公开悬挂、展示、陈列出现。该提案已通过5000人附议门槛成案，按规定政府机关最迟必须在12月22日前回应。国发会表示，本周将开会讨论主责机关。

姚文智质询时问张小月，中华民国“国旗”是不是无法在大陆悬挂？张小月回应说：“没有办法”。姚文智续问，但台湾却可以悬挂五星旗，这样对等吗？张小月则说，并没有对等。

张小月续指，国旗问题有法律以及实质上两个面向。她表示，台湾是法制社会，言论自由是宪法所保障的；不过也要看到另一面向，即大陆对台在外交上的打压、军事上以军机绕台，民众对于在台湾悬挂大陆旗帜，民众是有相当疑虑的。

姚文智则问，国发会是否有发开会通知给陆委会？对此，张小月表示目前没有收到。

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