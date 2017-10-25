吕秀莲：习近平应会在任内处理台湾问题

（联合早报网讯）台湾前副总统吕秀莲今天（25日）表示，两岸现在是另一种形态的短兵相逼，中共总书记习近平抛一个软绣球过来，应该接招接好、用脑子。她也吁请台湾总统蔡英文的回应要具体一点，讲明白。

据联合新闻网报道，吕秀莲表示，更重要的是，蔡英文本月宣布由亲民党主席宋楚瑜担任亚太经济合作会议（APEC）领袖代表，希望在APEC的架构下，进行两岸互动，宋楚瑜这次任务重大。

中共十九大昨天（24日）闭幕，吕秀莲今天出席“转型正义：72年前的今天”活动前受访时指出，习近平似乎是老调重弹，但其实里面有新意。

吕秀莲认为，习近平把台湾问题升高，当成祖国统一的一部分，而且把它神圣化，变成中华民族伟大复兴并列入其14项基本方略之一，要解决台湾问题。这表明了习近平应该会在任期之内处理台湾问题，虽然没有明讲统一时间表，但都隐含在那里。

吕秀莲说，习近平“硬反独、软促统”，台湾不可以掉以轻心。她也说，十九大之前，美国刚好有本书讲说2020年中国会武统台湾，大家整个神经被刺激起来；这次觉得习近平没有讲武统，“我很担心大家就放心了，危机意识、敌我意识都没有，其实他这个软统一才是厉害。”

吕秀莲也指出，习近平进一步要把台湾同胞国民待遇化，用融和，而不用和平发展。和平发展是两岸有距离，然后慢慢接近，融和发展是“你泥中有我、我泥中有你”，把台湾同胞和他们融和在一起，大力鼓励台湾人民到大陆去，给各种好处，求学、就业等。总体而言，吕秀莲认为这是温水煮青蛙。

另一方面，吕秀莲指出，蔡英文过去讲了很多话，好像话中都有玄机。蔡英文说：“我们的善意不变、承诺不变，不会走回对抗的老路，但也不会在压力下屈服”，但她应该说明所谓的善意是什么？承诺是什么？

吕秀莲认为，现在是另一种形态的短兵相逼，如果没有认真看待，“他（习近平）抛的软绣球过来，接招接好，用脑子，现在不能说再悬空了”。

吕秀莲也呼吁蔡英文明天（26日）在“两岸交流30周年回顾与前瞻研讨会”上，说清楚讲明白，而且应该具体一点。

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