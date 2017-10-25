两岸民意已走回过去对抗老路 许信良：是两岸政治危机

（联合早报网讯）亚太和平研究基金会董事长许信良今天（25日）表示，两岸领导人都很理性，这是很值得珍惜的。

联合新闻网引述许信良说：“今天两岸问题，除了两岸领导人直接会谈、直接处理，我真的不认为有其它机制可以处理两岸问题。”

中共十九大昨天（24日）闭幕，曾任海峡交流基金会副董事长的城乡改造环境保护基金会董事长张俊宏今天（25日）在台大校友会馆主持“十九大后论台湾的观点”座谈会，许信良受邀与会。

许信良表示，中国大陆网民对台普遍主张武统，台湾网民也是强烈对抗中国大陆网民，两岸网民对抗是很可怕的。

他说：“所以今天很高兴，中共十九大对台湾最大的意义是中共总书记习近平用大国的高度和胸襟来面对台湾，非常理智、非常冷静。”

谈及习近平面对台湾非常理智、非常冷静，许信良也说：“我们的蔡英文总统也是这样的好总统”；面对中国大陆，蔡英文也是用最理性、最坚持的态度来面对。

他说，蔡英文不受威胁，不会在威胁下屈服，也不愿因威胁就回到过去对抗的老路。

许信良也表示，蔡英文不愿意因威胁就改变维持现状的立场而回到过去对抗的老路，她以中华民国宪法和两岸关系条例处理两岸关系，是很理性、很坚定的领导者。

他说，当前两岸领导人都是一样很理性，“这是很值得珍惜的，非常值得珍惜。”

许信良表示，所以他一再认为，今天两岸问题，除了两岸领导人直接会谈、直接处理，真的不认为有其它机制可以处理两岸问题，“这是我个人的看法”。

他说，两岸到今天，很幸运两岸领导人都是很理性、很坚定的，不会回到过去对抗的老路。但是民意仍然回到过去30年前两岸对抗的老路，还是非常危险的。

许信良表示，因为不管如何，台湾的民意是可以影响政治的；大陆也是一样，“不要以为习近平大权在握，他也必须在意民意。”

许信良也警告说，虽然领导人是很坚定的不走回头路，但两岸的民意已经走到、走回过去对抗的老路，这是两岸政治的危机。

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