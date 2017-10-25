中国多地大雾天气持续 局地现强浓雾

（联合早报网讯）中央气象台消息，今天（25日）至明天（26日），中国华北等地降水减弱停歇，由于冷空气势力较弱，加上降雨增大空气湿度，今天至周五（27日）的夜间至早晨部分地区有大雾，局地有能见度不足500米的浓雾。

据中新社报道，中央气象台今早6时继续发布大雾黄色预警，今天早晨至上午，北京大部、天津北部、河北中南部、辽宁中部、江苏中部等地的部分地区有大雾，其中北京南部、河北中部、辽宁中部、江苏中部等地的部分地区有浓雾，局地有能见度不足200米的强浓雾。

按照气象预报，新一股冷空气已从新疆启程，逐渐影响大部地区。

昨天，降温主要集中在西北地区东部以及西藏一带地区，下午2时气温与前天同时次相比，青海北部、甘肃中部、宁夏南部局部降幅6至10摄氏度。而在内蒙古东部到东北的大部地区，普遍出现4至8摄氏度的升温。

随着降水范围向东发展，今天降温的区域将随之转移到华北、黄淮西部到江汉一带地区，但降幅较小，预计最高气温降幅多在4摄氏度左右。同时在新疆西北部地区，新一股冷空气已经开始发力，到了明天，新疆大部地区都将出现降温，尤其北部最高气温降幅将达4至6摄氏度，局地或8至10摄氏度。

周六（28日）开始冷空气将逐步东移南下，影响中东部地区；周末，北方大部地区气温都将出现明显下滑，多地将再度跌至偏低水平。

气象专家指出，在冷空气到来之前，江南、华南的大部地区，未来三天将持续晴朗，气温较为稳定。

需要注意的是，夜间气温下降明显，最低气温较低，白天的最高气温将在20摄氏度以上，昼夜温差大。

免费试阅14天