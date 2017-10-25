港教局邀学校直播聆听李飞谈基本法 黄之锋：家长学生应有选择权

（联合早报网讯）中国全国人大常委会基本法委员会主任李飞下月将抵香港主讲《基本法》研讨会，香港教育局发通告邀请各办学团体安排属下中学师生在校内观看直播，并鼓励官立学校作相应安排。对此，香港众志主席罗冠聪、秘书长黄之锋指该做法反映强烈政治意图，认为应让家长、学生自行选择是否收看直播。

据明报新闻网报道，昨天获终院批准保释等候上诉的罗冠聪和黄之锋今早（25日）出席两个电台节目。罗冠聪在港台节目上表示，教育局此次高调邀请学校，虽然表面上是自愿性质，但他相信学校仍有压力，对于教育界生态来说是不健康。

罗冠聪认为，若论坛只表达单方面立场，明显有强烈的政治意图。

黄之锋也担心事件开坏的先例，未来其他中央官员抵港演讲都要学生收看直播。他认为，校方应该让家长、学生自行选择是否收看直播。

另一方面，港府周五将刊登广告招聘20至30名有志参与政策工作的年轻人，加入新设的“政策创新与统筹办事处”。对此，罗冠聪、黄之锋均表明不会参与这计划。

罗冠聪指有关职位挑选人选准则不明确，质疑政府是否真诚聆听青年声音，“政府的策略是吸收青年、磨平（心智）然后把你投闲置散”。

黄之锋则批评政府巧立名目；他不相信增加数个职位便能改变“一言堂”的现象。

免费试阅14天