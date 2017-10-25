吴敦义：2018求胜 提名不会情有独钟、暗中决定

（联合早报网讯）中国国民党县市长2018年提名布局已经展开，国民党主席吴敦义今天（25日）下午在中常会上郑重宣布，全党上下都将秉持大公无私，寻找最适合、最有胜选机会的人选，赢得2018地方选战胜利，绝不会有高层放话、情有独钟或暗中决定的事情发生。

据联合新闻网报道，针对明年选举提名布局，吴敦义宣示党提名两大准则。首先，要尽可能寻觅、挑选品德、操守、能力、经验、阅历，忠于国家、国民党、全体国民的人，且最有机会旗开得胜、支取胜利的候选人，这是选举人才的总目标。

其次，吴敦义说，不管一人或两人以上表达参选意愿，国民党会有公平机制，包括登记、协调；必要时深入了解候选人口碑，应该会经过可靠的民调见证，最后完成党提名程序，产生候选人。

吴敦义强调，在此前提与原则下，不应该、也不会有任何基层、中层、高层放话、情有独钟、暗中决定的事情发生。

吴敦义指出：“最近有一位可能、假设中的候选人，跟党提出这样的要求”。因此，他正式宣布，国民党从中常会到所有党务工作人员，都秉持大公无私，寻找最适合、最有胜选机会的人，赢得胜利，也希望2020年重返执政。

据了解，吴敦义提到“跟党提出这样要求的假设中的候选人”，是表态参选台北市长的前立委丁守中。

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