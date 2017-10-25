今年前9月贵州白酒出口货值近3.5亿美元

（联合早报网讯）贵州官方今天（25日）透露说，截至9月30日，贵州白酒出口货值达3亿4457.16万美元（46930.65万新元）。

据中新社报道，贵州出入境检验检疫局在新闻发布会上透露上述数据。贵州是中国酱香型白酒的发源地和主产区，也是中国酒类产品出口最多的省份，出口至包括欧美等数十个国家和地区，白酒产业已经成为贵州经济的重要支柱产业。

近几年，随着贵州白酒外贸活动的开展，以及中国贵州国际酒类博览会影响力增大，白酒出口增长很快。

贵州出入境检验检疫局统计数据显示，截至9月30日，白酒出口货值达3亿4457.16万美元。仅2017年第三季度，贵州辖区白酒出口34批，货值1亿4476.2万美元，货值同比增长79.46%。

报道引述贵州出入境检验检疫局办公室主任王志文说，白酒货值飙升的主要原因是贵州对外开放战略的深度实施；国际市场对中国白酒尤其是贵州酱香型白酒的认可度进一步提升；各大白酒生产企业也积极保证国际渠道货源。

同时，茅台白酒的国际销售市场进一步拓展；在茅台集团的带动下，仁怀茅台白酒企业纷纷走上“国际化”道路，逐步开拓国际市场，给贵州出口白酒带来一波增长。

作为中国内陆开放型经济试验区，贵州在“绿色产品，风行天下”战略的推动下，开展贵州出口食品农产品质量安全示范区建设，引领贵州特色绿色农副产品进一步走向国际市场，得到了国际市场的广泛认可。

此外，白酒、烤烟、茶叶等农特产品名气及品牌影响力也得到了大幅提升，出口销量持续保持平稳上升。

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