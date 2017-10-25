台浩鼎案开庭 被告声请传唤副总统作证

（联合早报网讯）台湾士林地方法院今天（25日）开庭审理浩鼎案，案件被告、台中央研究院（中研院）前院长翁启惠的委任律师，当庭声请传唤时任中研院副院长、现任台湾副总统陈建仁作证。

据中通社报道，台士林地方法院今天就浩鼎案开庭，传讯翁启惠、浩鼎生技董事长张念慈等人；庭讯重点包括法定职务、对价关系的认定。因翁启惠拥有院长及发明人身份，法院将厘清翁启惠在技转案中的角色究竟是院长或发明人。

翁启惠委任律师当庭指出，翁启惠参与浩鼎技转会议都是以基因体研究中心特聘研究员、新一代酵素合成寡醣技术创作人身份，与院长职务无关。

律师说，翁启惠本身是发明人，技转事务是由当时的副院长陈建仁核准决行，请求传唤陈建仁到庭作证。

法官谕知准备程序终结，将陆续传讯证人。至于是否传唤陈建仁，将留待合议庭评议后决定。

翁启惠未对媒体多表示意见，仅透过声明表示，“我是翁启惠，不擅多言的科学家”。声明还细数返台奉献的心路历程，强调清誉胜过一切，一生不做违法的事，要为自己的清誉奋战。

台士林地检署今年1月9日侦结浩鼎案，认定翁启惠出任中研院院长期间，涉嫌收受张念慈给予的300万股（3000张股票），以当时股价一股31元（新台币，下同，1.4新元）换算，不法获利9300万元，并将中研院醣分子研究成果私相授受给浩鼎，暗中帮助研发乳癌新药，依贪污治罪条例起诉翁启惠及张念慈，全案由士林地院审理。

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