沪指“四连涨”逼近3400点 深成指创22个月来新高

（联合早报网讯）随着一波“四连涨”的持续发力，中国沪指正逼近3400点。

据中新社报道，沪深两市今天（25日）低开，沪指全天保持窄幅震荡，在午后次新股爆发，题材股回暖，加之家电、汽车板块的活跃带动下，两市在尾盘强势拉升。

截至收盘，沪指报3396.90，涨0.26%，成交1601亿元（人民币，下同，328.69亿新元）；深成指报11437.21点，涨0.86%，成交987.9亿元；创业板指报1913.26，涨0.61%，成交624.5亿元。其中，深成指创下22个月来新高。

中金公司分析团队认为，今年以来A股市场的表现与去年年底时投资者普遍偏谨慎之间存在显著的“预期差”，近期投资者心态再度趋于谨慎，“预期差”仍存，对四季度市场应可继续保持乐观。

值得注意的是，北京时间昨天（24日）凌晨，MSCI（摩根士丹利资本国际公司）发布中国A股纳入指数——MSCI China AInclusion Indexes，并初步形成了将A股纳入MSCI的完整时间表。自MSCI今年6月宣布接纳A股以来，再次迈出了实质性的一步。

星石投资投研团队表示，上述新指数的具体构成，从风格上来看将以蓝筹股为主，从行业上看消费、金融的占比可能较高。根据新的时间表，至2018年9月将给A股带来1000亿元的增量资金；若A股最终全部被纳入到新兴市场指数，将给A股带来约2万亿元的增量资金。

由此，这将在一定程度上强化目前A股的投资格局，追求业绩的投资风格在A股中正慢慢形成。

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