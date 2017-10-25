中国首家研究“习近平思想”专业学术机构成立

（联合早报网讯）中国人民大学今天（25日）举行“习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心”成立仪式。该校中共党委书记靳诺、校长刘伟担任中心主任，马克思主义学院教授秦宣担任中心执行主任。

据中新社报道，中心首批聘请了中共中央党校副教育长韩庆祥、中国社会科学院马克思主义研究院院长邓纯东、中国社会科学院信息情报研究院党委书记姜辉、中国社会科学院信息情报研究院副院长辛向阳、清华大学马克思主义学院院长艾四林、北京大学马克思主义学院执行院长孙熙国、北京师范大学马克思主义学院院长王树荫为校外兼职研究员。

该中心首批校内研究员则包括：中国人民大学一级教授陈先达、马克思主义学院院长郝立新、马克思主义学院党委书记杨凤城、党委统战部部长齐鹏飞、哲学院党委书记韩东晖、法学院院长王轶、国际关系学院院长杨光斌、经济学院党委书记关雪凌等。

刘伟表示，该中心是全国首家成立的进行习近平新时代中国特色社会主义思想研究的专业学术机构。中心将充分发挥中国人民大学作为“马克思主义理论教学与研究高地”的重要作用，动员和汇集全国顶级学术资源，深入开展习近平中国特色社会主义思想研究。

此外，也更好地推进21世纪马克思主义、当代中国马克思主义研究，努力建设国内一流的马克思主义中国化最新成果研究传播平台和基地。

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