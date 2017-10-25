后十九大两岸论述 孙大千：蔡英文要自我突破

（联合早报网讯）中共十九大昨天（24日）落幕后，台湾总统蔡英文明天（26日）预计出席陆委会的“两岸交流30年回顾与前瞻”研讨会，期间会如何回应中国大陆的对台论述备受关注。国民党前立委孙大千今天（25日）在面簿上贴文，指蔡英文若想在两岸议题上有正面突破，应该要有三件自我突破。

据联合新闻网报道，孙大千指出，首先，蔡英文有没有办法在这个议题上，不被民进党掌控，不用党的最大利益去思考。若是做不到这点，也端不出什么新鲜方向，顶多是在文字上用尽巧思放软装硬。

孙大千续指，第二，必须深深去想绿军以外的人的需求，想想他们认定的那个未来是什么，想想下一代人对台湾的认定可能是超越蓝绿的，非常可能是全新的。而这个发现是要总统来带领台湾人民往前探索，不能只是考虑现在的人怎么想。此外，要立志做一个未来的总统，因为对立，不会是未来的风景。

第三，孙大千指出，应该想想中国大陆怎么想。如果蔡英文认定北京是无法信任的，那么，中共总书记习近平在十九大对台湾软中带硬的谈话，这个软何尝不是对台湾的善意呢？他说，因为不管是对立面或现实实力，习近平是不用对台湾有一点软的。

孙大千说，两岸的议题有复杂的历史渊源，两岸领导人在此议题都有不得不对立的立场。此外，不管台湾人民对国民党过去处理两岸关系的成绩感受如何，至少是越来越好的。他指出，民进党当然有该党在这议题上的包袱，但包袱能卸下，是自己就可以决定的，不用对手帮忙。

孙大千表示，台湾，不是哪个党的台湾；台湾，是能带领大家走到未来的台湾。他期望蔡英文勇敢地摆脱意识形态、放下恐惧、多元开放地整合创想；做到了，她不仅是台湾最棒的总统，也是两岸历史最棒的贵人，同时也带领民进党从台独走出去。

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