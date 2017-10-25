强化中国剩女印象 宜家为广告词道歉

（联合早报网讯）瑞典家具零售业者宜家家居（IKEA）在中国播放的广告，因一句“再不带男朋友回来就别叫我妈”的广告词惹议，宜家昨天（24日）下午发布声明致歉，并表示将撤下广告。

据联合新闻网今天（25日）报道，宜家10月投放的广告中，一家三口在家吃饭，女儿喊了一声“妈”。妈妈直接摔筷子，说：“再不带男朋友回来，就别叫我妈！”后来门铃响了，女儿介绍这是自己的男朋友。女儿的父母一改之前的态度，一脸欣喜，立刻布置好餐桌碗筷，笑脸欢迎女儿的男朋友。

《北京青年报》指出，很多网民认为这句台词很不恰当，认为广告所呈现的并非品牌主题“轻松庆祝每一天”。此外，也传递了不恰当的价值观，强化社会对“剩女”的歧视。

一名网友说，最近正因为没对象的事和父母闹别扭，看了宜家的广告感到更不愉快了，“不带男朋友就面露凶相、毫无欢乐气氛，有男朋友就笑脸相迎，那还是家吗？”

宜家中国区公共关系负责人江玲说，这则广告是针对中国市场策划拍摄的，10月开始投放。

昨天下午，宜家家居发布关于此广告的声明，表示宜家已经透过消费者回馈了解到大家对近期电视广告的反应，感谢大家对广告的关注，并对广告传递的错误印象表示诚挚道歉。接下来，宜家会撤下广告。

据报道，中国近来出现不止一起的争议广告，都与反映社会上的偏差价值观有关。

今年9月，蚂蚁财富联合16家基金公司推出的“年纪越大，越没有人会原谅你的穷”系列广告也引发众怒，被认为凸显社会阶级分化，对一般辛勤生活的民众缺乏体谅。

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