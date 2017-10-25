中国财政部明天在港发行20亿美元主权债券

（联合早报网讯）中国财政部今天（25日）在香港召开投资者推介会，宣布将于明天（26日）在港发行20亿美元（27.22亿新元）的主权债券。这是2004年以来，中央政府再次面向国际投资者发行主权外币债券。

据新华社报道，此次发行的美元主权债券，包括10亿美元五年期债券，以及10亿美元10年期债券。

业界认为，这是站在新的历史起点上推进金融业对外开放的重要举措，对扩大金融业双向开放具有重要意义。

财政部金融司司长王毅表示，暌违13年后，中国政府重返离岸市场发行主权债券，是国际投资者认识中国、了解中国的最佳窗口，更欢迎广大投资者投资中国。

他表示，融资不是此次发行的首要目的，香港监管机构也未主要从融资方面考虑，但有引导市场的需要，旨在通过此次发债以评估未来。

财政部数据显示，截至2016年末，中国中央政府外债余额为181亿美元，占国债余额之比为1.06%，且其中85%为在离岸市场发行的人民币国债；这一比例既远低于中国的历史水平，也远低于国际平均水平。适量发行主权外币债券，有助于让中国的主权外债结构更加均衡。

香港财政司司长陈茂波表示，任何人购买或交易中央政府在香港发行的人民币国债所收取的利息或利润，均可获豁免缴交利得税。港府会尽快研究扩大豁免利得税的范围，以涵盖中央政府在香港发行的非人民币（包括美元）国债，使香港成为中央政府发行主权债券的首选平台。

香港金管局总裁陈德霖表示，财政部选择在香港面向国际投资者发行这笔主权债券，凸显香港作为国际金融中心地位，以及香港背靠内地、面向全球的战略定位。

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