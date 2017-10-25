蔡英文访南太平洋过境美国 AIT主席莫健接机

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文周六（28日）将启程访问太平洋友邦马绍尔群岛、图瓦卢及所罗门群岛，去程与回程将过境美国夏威夷和关岛，美国在台协会主席莫健（James F. Moriarty）将前往接机。

据联合新闻网今天（25日）报道，蔡英文展开“永续南岛，携手共好”太平洋友邦之旅，除将会晤三国元首，也将在马绍尔及所罗门国会发表演说，并参访台湾技术团及宴请当地侨胞。

专机将在台湾时间下周一（30日）上午9时40分抵达首站马绍尔群岛。在欢迎仪式后，蔡英文和马绍尔群岛总统海妮将先见证两国外长签署“总统奖助学金计划基金了解备忘录”及“移民事务与防制人口贩运合作备忘录”。

蔡英文和海妮随后双边会谈，之后将观礼两国“卫生暨公共服务部医疗实习计划与医院资讯系统”签约仪式，晚间接受海妮国宴款待。

下周二（31日）上午，蔡英文将与当地侨胞早餐叙，之后到国会演说，并参访“一岛屿一特产”手工艺品展示。蔡英文也将接受马绍尔群岛国会议长午宴，之后视察技术团及出席自动环控温室及绿色环保猪舍启用典礼，再到运动公园与当地青少年互动，晚间举行答宴。

蔡英文及访团预计在台湾时间下周三（11月1日）清晨离开马绍尔群岛，并在上午8时抵达图瓦卢。蔡英文在图瓦卢仅短暂停留，除接受国宴欢迎、会晤该国总理索本嘉及总督伊塔雷理，也将出席植树纪念仪式、参访小学及玛格丽特公主医院。

同日下午，蔡英文及访团抵达所罗门群岛，下周四（2日）上午会晤索国总督卡布依、总理苏嘉瓦瑞，并见证签署台索警政合作协定。蔡英文之后将前往国会拜会议长并发表演说、接受国宴款待，并与随团媒体茶叙。茶叙结束后，蔡英文前往视察技术团、参访台湾卫生中心，并举行答宴。

下周五（3日）上午，蔡英文将出席手工艺品中心动土典礼，并参访第二次世界大战美军纪念碑，当天下午抵达关岛过境，下周六（4日）返台。

蔡英文及访问团去程过境美国夏威夷，回程过境关岛。

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