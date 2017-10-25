台驻德代表名片不印“中华民国”挨轰 蓝委要求下台

（联合早报网讯）台湾立法院国民党团今天（25日）痛批台驻德国代表谢志伟是“外交耻辱”，名片上的德文仅印“台湾代表”，而且不务正业，一天发六则面簿文骂国民党、蒋介石与“中华民国”国旗。国民党团建议，若谢因代表身分苦于不能畅所欲言，干脆辞职一了百了，回台继续当名嘴。

据自由时报电子报报道，国民党立委杨镇浯、吕玉玲及许毓仁，召开“消灭中华民国杀红眼 谢志伟下台”记者会，痛批谢志伟是“外交耻辱”，表示其德国名片上仅印“台湾代表”德文，且不务正业，整天在面簿上，骂国民党、骂蒋介石、骂国旗、骂“纳粹阴魂在台湾”。

国民党团痛批，若谢志伟是名嘴或教授身分，要说什么都可以，但他现在是驻德代表，岂能忘记自己是谁；若谢志伟因受制代表身分，苦于不能畅所欲言，干脆辞职一了百了，回台当名嘴，别在海外成为“中华民国”的外交耻辱。

杨镇浯说，谢志伟名片不敢写“中华民国”，在双十节酒会又只写“民主实体”，历来总统从陈水扁到马英九都有写国名，只有谢志伟如此。谢志伟在台有政治主张，他们尊重，但他领中华民国俸禄到海外，却让“中华民国”下架。

吕玉铃则痛批，谢志伟已经明显不适任，言行有辱“中华民国”国格，他应立刻下台。

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