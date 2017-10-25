双十节酒会德文标题无“中华民国” 台驻德代表：彰显台湾民主成就

（联合早报网讯）中国国民党立委指控台驻德国代表谢志伟，在今年代表处举办双十节酒会的舞台上的标题，中文写“中华民国106年生日”，德文却为“庆祝一个民主政体的106年生日”，没有“Republik China（中华民国）”。谢志伟则通过面簿陈述设计理念，强调双十节布条的中德文原本就有不同考虑。

据自由时报电子报报道，谢志伟表示，德文标题不在告诉宾客“我们在庆祝什么？”因为邀请函已清清楚楚写了“Republik China”106年国庆，举办国庆酒会的饭店外面也挂了大幅国旗。他说，该标题是在延续邀请函的标题“Eine Demokratie feiert eine Republik（民主为民国庆生）”，是为彰显台湾的民主成就。

谢志伟说，国庆的重点不在“酒会的吃喝”，而在“聚会的演讲”，要为宾客阐述这个诞生于1912年的亚洲第一个民主国后来渡海来台湾，台湾再走过38年戒严及白色恐怖的年代，最后成为中华文化圈里唯一的民主典范，并肩扛捍卫自由与人权的重任，承受着中国大陆的打压。

对于双十节布条的中文及德文差异，谢志伟说，为的是要彰显今日台湾的民主成就，这与当年抛头颅洒热血创建“Republik China”的英雄的精神是相连结的。

谢志伟指出，这是台湾过去几十年来的民主前辈，以及今日台湾朝野政党共同竞争与努力的成果。2300万人在海内外庆祝“中华民国”生日的意义也在于此。

谢志伟也向友人陈述，他在名片上联结中华民国与台湾，中文为“中华民国（台湾）驻德代表”，德文则是“Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland（台北驻德代表处）”，头衔则是“Repräsentant von Taiwan”。传统上，台在无邦交国的名片上的外文是既无“Republic of China”也无“Taiwan”的；他加注“Taiwan”就是要对抗大陆矮化台湾的“一中原则”。

谢志伟也向友人慨叹，“莫让台湾的外交成为中国的内战”。他强调，台湾的外交人员其实不分蓝绿、不论是在第一线或后防都在捍卫一个价值：自由与民主，主权与人权。

他质问，当在国际上已无与中国（大陆）争“China”的空间与可能，大家到底奋斗的目标为何？当年推翻满清的林觉民、陆皓东等人其精神与台湾多少民主先烈与先辈不也相通？他在海外以台湾的角度这样庆祝“中华民国”的生日，与西方民主前人的痕迹接轨不也是个可能吗？

免费试阅14天