日本祝贺中国新领导班子 期待课题有所进展

（联合早报网讯）鉴于中共中央总书记、国家主席习近平的第二届领导班子启动，日本政府期待今年内举行日中韩三国首脑会谈、明年实现日中首脑互访等课题会有所进展。

日本共同社报道，日本官房长官菅义伟在25日的记者会上，就中国新领导班子启动称：“对此表示祝贺。希望（日中两国）在战略互惠关系下，从大局出发，推进关系改善，妥善处理悬而未决的问题。”

报道指，围绕日中关系，中方在领导班子人事安排确定之前对待与日本有关的事务十分慎重。这是因为在中国，对日关系的处理是“风险因素”（外交消息人士语）。由于本次敲定了人事安排，日方认为“今后，悬而未决事务的协调工作将变得容易推进”。

报道还说，日本首相安倍晋三在众院选举中获胜，执政基础稳定下来。安倍希望最快明年访华，为习近平早日访日铺路。同时，为迫使强行开发核与导弹的朝鲜改变政策，日本也有意加强与中国合作。

另一方面，在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边，中国公务船驶入日本领海趋于常态化。中国在南中国海也在加强据点建设。习近平25日强调“将坚定维护国家主权、安全、发展利益”。日方将关注中国今后的举措，以“是非分明”的态度（外务省干部语）实施应对。

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