台媒：蔡英文今谈两岸 将以双十谈话为基调

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天将出席陆委会主办的“两岸交流卅年回顾与前瞻研讨会”开幕典礼。据了解，蔡英文的致词不会回应中共十九大，而是以“双十国庆”谈话为基调，聚焦两岸过去发展所累积的成果，以及两岸应共同寻求互动的新模式。

台湾联合报报道称，尽管蔡英文不回应中共十九大，不过，在中共十九大一中全会选出新一届中共领导阶层后，以两岸交流为切入点的致词内容，仍有意在言外的意涵。

据指，蔡英文会以“双十国庆”谈话为基调，向对岸重申善意、承诺没有改变，不会走回对抗老路，不会在压力下屈服，两岸需要双方共同努力，维持和平稳定环境，希望沟通对话，并且强调两岸从开放探亲，小三通到大三通，都是在不同时代及环境情势下，双方共同摸索出来的互动模式，在国际和区域情势改变同时，两岸应共同寻求互动的新模式。

民进党昨天表示，期盼新的中共高层领导阶层，能和台湾方面一同控管分歧，进行对话，避免误判，共同维护区域与台海和平，这是双方责任。

党政人士说，十九大之后，习近平要处理的内部问题非常多，因此包括台湾等周边问题，除非有大变数，否则不太容易有过激作为，避免影响整体求稳的格局。

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