中国麦当劳公司改名“金拱门” 网友热议

（联合早报网讯）25日，网上消息称，中国麦当劳更名为“金拱门”。华龙网报道称，经查询国家企业信用信息公示系统证实此事，在企业信息中，麦当劳（中国）有限公司更名为金拱门（中国）有限公司。麦当劳方面也回应称确已更名。此事引发网友热议，有人调侃称，那“KFC叫开封菜？”，还有网友建议“KFC改名叫孔夫子吧，非常传统文化”。

报道指，登录国家企业信用信息公示系统，输入“麦当劳”，搜索结果出现的第一位是上海麦当劳食品有限公司，第二名则是金拱门（中国）有限公司，其历史名称写着“麦当劳（中国）有限公司”。

根据天眼查信息，该更名是在10月12日完成的。8月24日，投资者名称也由麦当劳中国管理有限公司更名为金拱门中国管理有限公司。

进一步查询发现，金拱门（中国）有限公司成立时间为1993年12月7日，这也意味着，金拱门早在1993年就注册在麦当劳旗下了。

而同一法定代表人名下，还有深圳金拱门食品有限公司、山西金拱门有限公司、四川金拱门有限公司等，其成立时间分别为1990年、2014年、1999年。其中深圳公司和四川公司，历史名称分别为麦当劳餐厅（深圳）有限公司和四川麦当劳餐厅食品有限公司。

麦当劳中国方面对《每日经济新闻》回应称，麦当劳与中信及凯雷成为战略合作伙伴后，因业务发展需要，自2017年10月12日起，麦当劳中国总部的企业名称变更为“金拱门（中国）有限公司”。这一变更主要在证照层面，日常的业务不会受到任何影响。麦当劳中国相关人士同时也表示，更名金拱门确实是M Logo像拱门。

中国麦当劳还在官方微博回应事件，证实改名“金拱门”，但强调只是证照层面，餐厅名称是要认准“麦当劳”。

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