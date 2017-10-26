港西九站疑设内地人员“宿舍”律政司重申内地人员不过夜

（联合早报网讯）香港星岛日报报道，香港立法会就政府“一地两检”方案进行辩论之际，传真社表示取得西九龙总站的内部照片及图则，其中有房间门牌标示为“口岸办保安员宿舍”。但由于同一图则上也有房间以“休息室”标示，质疑情况与政府早前称内地人员不会在站内过夜的说法有别。香港运房局回应，该房间已改为保安员休息室，但传真社称政府回复后，标示仍未更改。特首林郑月娥则强调，内地执法人员在做完清关工作后会返回内地，报道中指的可能是休息室，但她仍须了解。

香港律政司司长袁国强今年7月公布“一地两检”详细方案时曾表示，高铁西九龙总站内地口岸区的工作人员，完成工作后会即日坐高铁返回内地，不会在站内过夜。但传真社公开多张近日拍摄的西九龙总站内照片，显示其中一间位于地下第三层内地口岸区内，面积约四百三十方尺的房间，门牌以简体及英文标示为“口岸办保安员宿舍”（Security Staff Rest Room）。而另一方向的照片，就看到门牌写上“内地口岸后勤区”。

消息人士向传真社记者指，港方及内地部门一直有就设计交换意见，并以简体中文沟通、审核和提出改动，故一切名称以简体中文为准。同一幅图则上，内地口岸区内也设有“海关训导员休息室”，由于图则和房间用途由同一部门审批，不会存在用字混淆，消息人士相信“口岸办保安员宿舍”是作留宿之用。

香港运房局昨日回复传真社时表示，该“宿舍”已改为保安员休息室，在西九龙站“内地口岸区”不存在供内地执法人员留宿的设施。但传真社称得悉现场情况，指在局方回覆后，该“宿舍”标示仍未更改。而律政司昨日则重申，掌握的资料指在站内工作的内地人员，每天下班后会乘高铁返回内地，不会在西九龙站过夜，但没有回应如有人员在站内留宿，港府能否干预。

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