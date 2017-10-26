国民党纪念光复节 马连批课纲：删开罗宣言 掩耳盗铃

（联合早报网讯）国民党昨天（25日）盛大举行抗战胜利暨台湾光复七十二周年纪念大会，前主席马英九强调，“开罗宣言是不折不扣的条约”，前主席连战则说，开罗宣言是台湾光复法律上的基础，高中社会科课纲拟删除这些资料是掩耳盗铃。

台湾联合报报道，马英九说，有人说开罗宣言不是条约、没有拘束力，前副总统吕秀莲最近还说过一次，杜正胜担任教育部长时也曾说，开罗宣言只是新闻公报。他当时叹气说，条约不一定要叫条约，可以是公约、宣言、议定书、备忘录，有十多种名称；开罗宣言是二次大战当中，蒋介石、罗斯福、邱吉尔共同决定，公布后，纽约时报整版刊出，公信力没有问题。

马英九表示，开罗宣言、波茨坦公告纪录日本降书，如果有人说开罗宣言不是条约，太外行，“国际社会都承认是条约”。

连战则指出，开罗宣言、波茨坦会议、旧金山和约是台湾光复法律上的基础，但媒体报道，2019年高中社会科新课纲拟删这些资料，民众会不会觉得是掩耳盗铃、自欺欺人？

国民党主席吴敦义表示，纪念光复节，缅怀先烈先贤，希望大家以忠贞、热诚、热爱中华民国，恢复过去两岸和平稳定发展，让中华民国台湾成为人间乐土、生活乐园，这是纪念光复节重大任务与精神。

连战也呼吁，希望执政当局带给人民福祉，为两岸关系找回和平发展的道路。

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