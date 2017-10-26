大陆经济发展重点重叠台湾 专家：两岸产业竞争加大

（联合早报网讯）专家解读十九大后的中国大陆经济开放程度，认为对外商投资确立“负面清单管理制度”，但清单可能会很长，且中共总书记习近平的报告显示，中国大陆未来经济发展重点与台湾重叠性高，预见两岸产业竞争将加大。

台湾中央社报道，在一项名为“中共19大新人事与政策动向”座谈会中，资讯工业策进会产业情报研究所资深总监陈子昂指出，未来中国经济发展的重点包括深化供给侧结构性改革、AI人工智慧和互联网+（网路+），这些领域相当程与台湾发展重点重叠，可预见两岸产业竞争将加大。

他还认为，中国未来10年的经济推动目标，将是“一带一路”而非自由贸易区。

另外，从习近平报告中也确定，中国大陆对外资投资制度，将终结30多年的“审批制”，从明年起将改为市场准入负面清单制度；从表面上看，是中国对外商投资的重要开放，但是，中华经济研究院台湾东协研究中心主任徐遵慈则认为，这份清单会很长，且会有严格的管理规定。

根据之前大陆官媒报道，大陆将自2018年1月1日起，全面实施“市场准入负面清单制度”，涉及范围相当广泛；且在已有天津、上海、福建、广东、浙江等10多个省市试行了市场准入负面清单制度。

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