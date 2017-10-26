军报：高举旗帜，维护核心

（联合早报网讯）中国军报发表文章称，解放军任何时候任何情况下都以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，在高举旗帜、维护核心上要更加坚定自觉。

《解放军报》这篇题为《高举旗帜，维护核心》社论文章称，新时代，需要科学理论指引；新征程，需要坚强核心领航。第十九届中央委员会第一次全体会议选举产生了新的中央领导机构，选举结果充分体现了全党全军全国各族人民的共同心愿，充分反映了党朝气蓬勃、兴旺发达。以习近平同志为核心的党中央将团结带领全党全军全国各族人民，决胜全面建成小康社会，奋力夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利。党的十九届一中全会决定了中共中央军事委员会组成人员，全军和武警部队坚决拥护全会的决定。坚信在党中央、中央军委和习主席坚强领导下，解放军将在中国特色强军之路上不断迈出新的步伐，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴提供有力战略支撑。

文章表示，万山磅礴看主峰。办好中国的事情，关键在党。现在，国内外形势正在发生深刻复杂变化，中国仍然处于重要战略机遇期，前景十分光明，挑战也十分严峻。走好新时代的长征路，一刻也离不开党的坚强领导；进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，党更加需要一个坚强的领导核心和中央领导集体。

文章最后强调，解放军是党绝对领导下的人民军队，任何时候任何情况下都以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，在高举旗帜、维护核心上要更加坚定自觉。广大官兵要不断强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护权威、维护核心、维护和贯彻军委主席负责制，坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥。全军要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，牢固确立习近平强军思想在国防和军队建设中的指导地位，为实现党在新时代的强军目标、全面建成世界一流军队不懈奋斗，切实担当起党和人民赋予的新时代使命任务。

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