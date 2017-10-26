回应十九大 蔡英文：现在正是两岸关系改变的契机

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天在“两岸交流30年回顾与前瞻研讨会”致词时表示，她在去年520就职演说已展现最大的诚意，也为持续推动两岸关系和平稳定发展提供最有力的保证，虽然两岸关系仍面临一些不确定性，但维持两岸和平稳定发展是两岸最高的共识。

中共十九大甫落幕，并选出新的领导班子，蔡英文认为，此时已进入另外一个全新的执政阶段，正是两岸关系改变的契机。她呼吁“两岸的领导人应该秉持圆融中道的传统政治智慧，寻求两岸关系的突破，为两岸人民创造长久的福址，并且永远消除敌对和战争的恐惧”。

蔡英文在致词时表示，1992年两岸进行香港会谈，开启两岸制度性协商，举行“汪辜会谈”，签署23项协议，民进党政府不仅尊重历史事实，也概括承受两岸已签署且完成立法程序的各项协议，并重申“善意不变、诚意不变、不会走回敌对的老路，也不会在压力下屈服，是我们处理两岸关系一贯不变的原则”。

她说，两岸的执政党因没有互动的渊源，没有足够的认识与理解，两岸关系无法稳定的发展。她认为，执政者应以人民利益为施政的原则，两岸关系要稳定的发展，两岸的执政者需要有互动与交往，增进了解，累积互信，才能处理两岸交流等事务。(联合早报记者庄慧良台北即时报道)

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