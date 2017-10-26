中铁总副总经理：将开展复兴号动车组系列化研制

（联合早报网讯）中国铁路总公司（下简称“中铁总”）副总经理王同军宣布将展开“复兴号”中国标准动车组系列化研制。

澎湃新闻报道，中铁总副总经理王同军26日在第十四届中国国际现代化铁路技术装备展览会主论坛上发表演讲称，在中国标准动车组“复兴号”研制方面，将打造安全可靠、经济先进、绿色环保、互联互通的“复兴号”系列化中国标准动车组，满足国内外不同地区运营需求。

王同军表示，这一系列化中国标准动车组的打造中包含，时速350公里至时速160公里等级的中国标准动车组列车。

他透露，目前时速250公里和时速200公里的中国标准动车组正在开展研制，同时，时速160公里的中国标准动车组正在开展试验。其中，时速160公里的中国标准动车组预计于2018年6、7月上线。

此外，王同军在介绍目前中国铁路的科技创新情况时，还提到已开工建设的智能京张高速铁路工程。

他表示，智能京张高速铁路工程已于2016年4月开工，计划在2019年底建成。建成后，将实现车站WiFi覆盖、旅客与随身行李同步安检、电子检票、“刷脸”进站、车内交互终端自助查询等一系列人性化、智能化的旅客服务。

根据2016年6月国务院审议通过的《中长期铁路网规划》，到2020年中国铁路网规模将达到15万公里，其中高速铁路3万公里。到2025年，中国铁路网规模将达到17.5万公里，其中以“八纵八横”为骨架的高速铁路3.8万公里。

王同军称，目前中国铁路总公司所确定的不同速度等级标准高铁是，在高速铁路主通道建设时速250公里及以上的高铁线路，其中，在人口稠密、经济发达，贯通特大城市的铁路线标准定为时速350公里。在区域铁路连接线上，建设时速250公里及以下高铁线路。城际铁路则采用时速200公里及以下标准。

他对未来中国铁路的客货运表现作出展望称，在客运方面，预计到2020年，国家铁路旅客发送量40亿人次，年均增长近10%，完成旅客周转量1.6万亿人公里，占全社会份额超过40%。

在货运方面，王同军表示，未来将大力发展集装箱多式联运、专业物流、快捷货运。预计到2020年，国家铁路货物发送量30亿吨以上，年均增长3.1%，完成货物周转量2.35万亿吨公里，占全社会市场份额20%左右。

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