中财办副主任回应"十九大报告为何不提GDP翻番"

（联合早报网讯）十九大报告中未提及中国未来GDP翻番的目标。中央财经领导小组办公室副主任杨伟民26日在十九大新闻中心举行的报告解读专题发布会上解释说，因为社会的主要矛盾变了，要解决的问题是提高经济质量。

中国青年报报道，杨伟民说，目前，中国社会主要矛盾已经变化，中国经济已经转向高质量发展阶段。产能不足已不是中国经济发展最突出的问题，最突出的问题是质量不高。在现代化阶段，要通过质量、效率、动力“三个变革”实现经济增长。不提GDP翻番目标，有利于贯彻新发展理念，推动党和国家的事业全面发展。

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