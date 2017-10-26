台陆委会主委：求同存异 找两岸新机会

（联合早报网讯）台湾行政院大陆委员会主委张小月今天表示，过去30年两岸关系有高有低，但双方都愿意把政治争议放在一边，追求交流互动。相信只要愿意求同存异，能为两岸关系找到新机会。

台湾联合新闻网报道，亚太和平基金会董事长许信良今天则表示，台湾民主化进程提供两岸新关系动能，对终止两岸互相敌对“旧关系”、开展两岸交流“新关系”是助力不是阻力、是正面的不是负面的。

陆委会委托亚太和平基金会举办“两岸交流30年回顾与前瞻研讨会”。张小月与许信良在致词时作上述表示。

张小月说，两岸政治体制、发展模式不一样，没有造成两岸交流障碍，透过学术、宗教、经济、人文交流，丰富双方对彼此社会发展内涵。两岸间政府机关来往，也增进彼此了解。

回首两岸交流30年，张小月希望双方莫忘初心，一起合作，抱持以民为本理念，在变局中寻找合作新契机，寻找新模式，开启下一个30年两岸交流新篇章。

许信良则表示，中国大陆过去30年经济实力与综合国力崛起，提供全球化继续向前走的动能；台湾过去30年成就的政治体制和精神文明新兴，提供东方价值如何成为普世价值的明确指引。

他还引述总统蔡英文双十谈话表示，希望两岸领导人以圆融政治智慧，共创两岸关系发展新模式，诚挚呼吁并由衷盼望这项呼吁得到重视，成为开启两岸僵局的钥匙，共同应对世纪挑战的契机。

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