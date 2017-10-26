冷溶：从六方面理解中国特色社会主义进入新时代

（联合早报网讯）中央文献研究室主任冷溶26日在十九大新闻中心举行的报告解读专题发布会上从六个方面解释“中国特色社会主义进入新时代”的依据。

新华网报道，冷溶表示，一是要从新起点、新阶段来认识，十八大以来，我们在过去长期努力的基础上，中国发展取得新的重大成就，党和国家事业发生历史性变革，中国发展站到了新的历史起点上，中国特色社会主义进入了新的发展阶段。

二是要从党的指导思想实现了新的与时俱进上认识。十八大以来，中共形成了具有鲜明时代特色的马克思主义中国化最新成果，这就是：习近平新时代中国特色社会主义思想。

三是要从中国社会主要矛盾发生了新变化来认识。这是中国特色社会主义进入新时代的一个重要标志。

四是要从迈上全面建设社会主义现代化国家新征程上来认识。今后五年将是两个百年奋斗目标历史交汇期，在实现全面建成小康社会之后，将为第二个百年奋斗目标而奋斗。

五是要从党的新的历史使命上来认识。十九大报告鲜明地提出，在新时代要进行伟大斗争，建设伟大工程，推进伟大事业，实现伟大梦想，这凸显了当代中国共产党人的使命和担当。

六是要从党的建设新要求上来认识。报告强调，进入新时代党的建设要有新气象，要有新作为。需要说明的是，报告所说的新时代是指中国特色社会主义进入新时代，这是从党和国家事业发展的角度来讲的。要从这个角度来理解新时代。

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