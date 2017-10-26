报告：中国去年新增101名亿万富豪 几乎都是白手起家

（联合早报网讯）瑞银联同罗兵咸永道发布2017年亿万富豪报告，发现亚洲亿万富豪人数达637人，首次超过美国的563人。目前，最大的总财富地仍是美国，但预料亚洲亿万富豪的总财富将于4年内追上美国。

据香港01网站报道，此次研究分析14个最多亿万富豪市场中的1,542位亿万富豪，总共约占全球亿万富豪财富80％。其中，亚洲占了637位亿万富豪，中国则在年内新增101位新亿万富豪，其他亚洲市场（香港，新加坡和日本）亿万富豪财富平均增长近3成。

罗兵咸永道香港私人银行谘询服务合伙人沈樱淇指出，中国几乎所有新增100名亿万富豪都是白手起家的，仅1人为富二代，而香港三分之一的亿万富豪是跨世代。她还称，香港的亿万富豪平均年龄为66岁，86％为男性；中国更加以男性为主，比例占93％，而平均年龄显著年轻，只有55岁。

报告指出，相对于西方社会，大部分亚洲亿万富豪会将公司上市，以提升私人财富，并助公司取得地位和集资管道，也能改善客户，供应商和雇员对于公司和品牌的观感。

瑞银财富管理大中华区主席及主管及香港区主管兼集团董事总经理卢彩云发现，中国新增的白手起家的亿万富豪都有年轻化趋势，约为30岁左右，以及其公司都与科技有关。

她还表示，不少亿万富豪的下一代接受西方教育，倾向于专业化管理财富，望成立家族财富管理办公室，以打破“富不过三代”。另外，她指越来越多亿万富豪与其他亿万富豪有合作规划，在资本市场取得巨大集资。

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