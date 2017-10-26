中俄启用新货币支付系统 俄媒：打造独立储备货币

（联合早报网讯）俄媒称，中国人民银行宣布为俄罗斯卢布和中国人民币金融业务建立PVP（支付对支付）支付系统。此举目的在于降低贸易中的汇率风险。经济学家弗雷德里克·威廉·恩达尔在加拿大全球化研究中心网站的文章中写道，卢布和人民币面临的主要潜在风险是美元和美国财政部可能的金融战行动。

据参考消息网引述俄罗斯今日经济通讯社网站10月24日报道称，美国致力于损害中俄贸易，这不足为奇，毕竟其规模和总量正迅速变得非常可观。到今年12月，两国贸易额将达800亿美元，同比增长30%。但决定建立新的支付系统不仅是受到这一事实的影响。

中国外汇交易系统（CFETS）在其官网上发布声明指出，除俄罗斯卢布外，CFETS还计划在中国的“一带一路”倡议基础上为人民币与其他外币业务启动类似PVP系统。

报道称，卢布与人民币相互结算（不通过美元）平台的建立是国际金融体系中最重要的变化之一。这一消息自然不被华尔街银行喜闻乐见，毕竟它们从1944年起就开始为至今占主导地位的美元体系工作。

实际上，上述举措的意义甚至不在于降低中俄贸易中的汇率风险——双方贸易早就绕过美元使用本币结算。其意义在于，建立广阔的不依赖美元的新储备货币区。朝着中国与俄罗斯及“新丝绸之路”上其他伙伴国的双边贸易使用本币直接结算迈出的最新一步，为打造有生命力的、能替代美元的储备货币奠定了基础。

报道称，10年前，西方经济学家还否定事态如此发展的可能性，称这一前景“荒谬”。他们确信，人民币有机会成为储备货币还需好几十年。2004年前，人民币甚至都不在中国境外发行。自那以后，中国金融监管机构为人民币国际化开展了认真工作。汇丰银行在其2016年的报告中指出，2012年以来，人民币已成为全球第五大支付货币。

2015年10月，中国启动人民币跨境支付系统（CIPS）。此前，该国已与环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统签署合作协议，但自己的支付系统提供了一个防备美国对华实施制裁的备选方案。俄罗斯也意识到有必要推出自己的支付系统，因为这有助于大幅降低对华盛顿决策的依赖。今年3月，俄罗斯央行行长埃莉维拉·纳比乌林娜表示：“我们完成了建立自己的支付体系的工作，今后倘若发生不可预见之事，俄罗斯在SWIFT系统内的所有金融业务将继续在国内进行。我们创造了替代选项。”

报道称，中俄并不谋求摧毁美元。首先，这种可能性很低。其次，这不会带来多少好处。两国很可能是想为希望保护自己不受美国银行和华尔街日益频繁的金融攻击的其他国家打造独立的替代性储备货币。这也将成为国家主权的重要组成部分，因为今天，美国利用美元体系破坏全世界的经济主权。正如基辛格在上世纪70年代所言：“如果你控制了金钱，你就控制了全世界。”

中国政府关于也将同其他国家采取中俄那样的结算系统的声明，显示这一新货币体系未来还会进一步扩大和加强。

免费试阅14天