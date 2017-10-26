中国口腔健康调查：中年人口腔健康素养最低

（联合早报网讯）近日，中国国家卫生计生委发布了全国口腔健康流行病学调查情况。

据中国青年报报道，卫计委疾控局监察专员常继乐表示，口腔健康是居民身心健康的重要标志，口腔疾病是影响居民健康的常见病、多发病，它不仅影响口腔的咀嚼、发音等生理功能，还与脑卒中、心脏病、糖尿病、消化系统疾病等全身系统疾病密切相关。

常继乐说，口腔健康状况与个人饮食习惯、口腔保健行为、口腔卫生服务利用等多方面因素密切相关。一方面，由于人们生活方式和饮食结构的改变，蛋糕、饼干等精加工含糖食品，含糖饮料的摄入量增加，增加了龋病的发生风险。另一方面，人民对口腔健康的重视程度和保健意识仍有待提高，口腔健康行为养成尚需时日。为提高人民群众健康素养和健康行为能力，2017年，国家卫生计生委联合国家体育总局、全国总工会、共青团中央和全国妇联共同启动了“三减三健”第二阶段全民健康生活方式行动，通过“减糖”传递合理膳食的健康理念，通过“健康口腔”培养科学规范的口腔保健行为。

常继乐表示，口腔健康的关键在于预防。要进一步加大口腔预防工作，加大老百姓的口腔健康教育，针对不同年龄段、不同年龄组口腔健康的特征和具体问题，制定口腔健康教育计划，真正做到全覆盖。

调查发现，35～44岁居民中，口腔内牙石检出率为96.7%，男性高于女性，农村高于城市，与10年前相比，变化不大；牙龈出血检出率为87.4%，男性高于女性，农村高于城市，与10年前相比，上升了10.1个百分点。需进一步提高其口腔健康保健意识，养成良好习惯，定期口腔检查，及时洁治牙齿。

中华口腔医学会顾问王兴说：“中年人口腔、牙周存在很多问题，有几个方面的原因。第一，中年人工作压力很大，大家忙于各种各样的工作，很难把口腔列入一个很重要的议程加以重视，这是存在的一个普遍现象。另外，过去长期以来形成的口腔健康观念，把一般、轻微的牙周不健康情况没有当回事，所以过去有一个‘牙病不算病’的说法，没有引起足够的重视。实际上，特别是在工薪阶层，在中年人群中大力开展口腔健康教育十分必要，大家再忙，不能忽视口腔健康，一旦忽视口腔健康，进入老年的日子就会很难过，很多人牙齿就会掉了，咀嚼的功能就丧失了，生活质量就谈不上了。”

王兴说：“通过这一次流调，口腔医学工作者也在反思，为什么会出现中年人群口腔牙周情况较差的趋势。这么多年来，开展大众口腔健康教育，很重视青少年和儿童，相对的对中年人群重视的不够，今后我们要在中年人群下一些功夫，做更多的工作，要让大家意识到人到中年如果不重视牙周健康，将后患无穷，未来将带出一系列健康问题。”

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