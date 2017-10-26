学者：民共对话可能卡在九二共识

（联合早报网讯）亚太和平研究基金会董事长许信良今天表示，台总统蔡英文今年双十讲话提出希望由两岸领导人以圆融的政治智慧，共同创造两关系发展新模式的诚挚呼吁，他由衷盼望这个呼吁得到应有的重视，“成为开启两岸当前政治僵局的钥匙”。

台湾联合新闻网报道，许信良今天在“两岸交流30年回顾与前瞻研讨会”致词表示，过去30年的两岸关系历史进程、台湾民主化的历史进程、及全球化的历史进程交互重叠，台湾民主化提供了两岸新关系的历史动能，对终止两岸互相敌对的旧关系、开展两岸互相交流新关系，是助力不是阻力，是正面的不是负面的。

亚太基金会首席顾问赵春山表示，期盼蔡英文心中要有新模式，“但不要讲出来”，将来两岸从谈判桌上走，要有解决问题的办法。他肯定蔡英文今天的谈话表示，今天重点是两岸30年交流，不是对中共十九大的回应，蔡英文今天强调民进党贡献，也是回顾民进党的贡献，并希望民共两党进行前瞻对话，“但重点可能卡在九二共识”。

赵春山表示，九二共识也许会是构成两岸执政当局之间谈判障碍，但不应该构成民进党跟共产党两党之间谈判的障碍。政治因素是开展两岸交流的动力，也是阻碍，只有解决两岸的政治分歧，才能使双方的交流与关系，能够平行发展。

陆委会前主委陈明通表示，蔡政府的大陆政策试图摆脱“抗衡”与“扈随”之间做选择，而是采取维持现状，也就是台湾不受中共统治、不宣布台独、台海处于和平状态的现状。他认为，未来30年的两岸情势，跟今天不会有太大差异。

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